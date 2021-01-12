عودة خدمة الإنترنت بعد انقطاع 3 ساعات متواصلة بقرى الداخلة

شهدت قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، حالة من العزلة التامة في بعض القري بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت على مدار ساعات النهار، مما أدى لتوقف خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والهاتف المحمول وخدمات البريد وكروت الخبز وغيرها من الخدمات التى تعتمد على شبكة الإنترنت، وأصيبت تلك المصالح الحكومية بحالة من الشلل لعدم وجود خدمات التشغيل.حيث توقفت الخدمة قرابة الثلاث ساعات متواصلة في بعض القرى بسبب عطل في الخطوط الأرضية وفي أحد الكابلات الرئيسية الواقعة للإنترنت، على طريق والذي تم إصلاحه بعد تحرك سريع من ممثلي الشركة المصرية للاتصالات ورجوع الخدمة.