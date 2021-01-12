التفتيش على 806 منشآت عمالية بالدقهلية في ديسمبر

قال أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 806 منشأة، وتم القيام بـ38 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 6 ندوات توعية بالإضافة إلى تلقي 57 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوي منها، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وحفظ 7 شكاوى أخرى، ومازالت 31 شكوى منها تحت البحث والدراسة، فضلًا عن فض إضراب بإحدى الشركات العاملة في نطاق المحافظة.وتابع: "في مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستقبال طلبات 5 أجانب، منهم 3 سوريين وفلسطينيين، واستخراج 2840 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة".وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ145 متدربًا، وتعقد دورة تدريبية أخرى في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما تابعت المديرية التفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.