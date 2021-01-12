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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الجمارك تُحبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية والنقد الأجنبي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:42 ص
تهريب أدوية
تهريب أدوية
راندا التوني
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أحبطت جمارك أرقين، محاولتي تهريب كميه من الأدوية البشرية والنقد الأجنبي، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127 لسنة 1955، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مشتركة، تُفيد باعتزام كل من الراكب «ن.ه»، والراكب «س.ه»، سودانين الجنسية، قادمين من الخرطوم تهريب كمية من الأدوية البشرية والنقد الأجنبي.

وبالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية؛ لتفتيش أمتعه الراكبين الشخصية، فتبين وجود 175 حقنة من صنف «RHOPHVlAC30»، و15960 قرصًا من صنف «PlAViX75Mg»، و450 قرصًا من صنف «FEROGLOBIN»، و5 علبه من صنف «VENA50»، و20 ألف دولار، مخبأه داخل جسم عدد 2 سيارة ملاكي.

وبلغت التعويضات المستحقه591 ألف جنيه لاغير.

وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العاملة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 و3 لسنة2021، والإحالة للنيابة للتحقيق.



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