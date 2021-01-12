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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد في صدارة المحافظات المستجيبة لشكاوى المواطنين خلال 2020

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:42 ص
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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جاءت محافظة بورسعيد ضمن محافظات المراكز الأولى تصدرا لسرعة استجابة الشكاوى للمواطنين، وذلك من خلال تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين،والعمل على سرعة حلها وإزالة أسباب الشكوى خلال عام 2020 فى مختلف المجالات.

وحققت محافظة بورسعيد من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين نسب إنجاز متميزة خلال عام 2020، في سرعة استقبال شكاوى المواطنين وحلها، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة التواصل مع المواطنين، والاستجابة لكافة الشكاوى الواردة للجهات المختصة في عدد من المجالات.

و يعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ديوان عام محافظة بورسعيد، بقيادة المهندسة رشا شريف يوميا على تلقى الشكاوى المختلفة للمواطنين، وسرعة الاستجابة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتيسير على المواطنين والتواصل معهم وسرعة حل الشكاوى فى مختلف القطاعات.

وقد شهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ببورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، في إطار التحول الرقمي والتكنولوجي الذى تشهده المحافظة بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن عند تلقى الخدمة.

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