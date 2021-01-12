الحكومة التركية تمنع تمويل حملة لعلاج الأطفال مرضى الضمور العصبي

مارس نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الظلم والقمع ضد العديد من الفئات الضعيفة بالمجتمع التركي كالنساء الحوامل والأطفال الرضع، حتى أن الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة لم يسلموا من هذا الظلم في ظل ما تعانيه البلاد من استقطاب سياسي حاد، بعد أن منعت حكومة أردوغان مؤخرا تمويل حملة تدعمها رموز المعارضة تقدم علاج لمرضى الاضطرابات العصبية والعضلية من الأطفال، نكاية في المعارضة.وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، وجد الأطفال الذين يعانون من يعانون من ضمور عضلي في العمود الفقري، أنفسهم في قلب الاستقطاب السياسي في تركيا بعد أن دعت المعارضة إلى أموال إضافية لعلاجهم، وهو ما رفضته الحكومة، وقامت في المقابل بوضع مجموعة من القيود والشروط الصعبة لتغطية تكلفة العلاج الذي كانت تغطيه لمحاربة المرض، الذي يصيب طفلًا من بين كل 6 الاف طفل في تركيا.ولفت الموقع إلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، انضم إليها المشاهير وقادة المعارضة ورؤساء البلديات، دعوا فيها الحكومة إلى استخدام 75 مليون ليرة تركية (10.3 مليون دولار) من جائزة اليانصيب الكبرى في ليلة رأس السنة الجديدة لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات، ولكن حكومة أردوغان قامت بيع تذكرة واحدة فقط من ربع التذاك، وذهبت الجوائز الأخرى إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد.الأمر لم يتوقف عن ذلك الحد، بل قام وزير الصحة التركي بوصف الحملة بأنها " قذرة"، وشن أنصار الحكومة سلسلة من الانتقادات ضد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وشخصيات معارضة أخرى، لدعمهم الحملة، واتهامهم بـ"السعي إلى تأجيج التوترات السياسية"، مما أدى إلى وقف المبادرة، ووقف شركات الأدوية خططها لتقديم الدواء المعالج، ووقفت حملة التبرعات على حساب الأطفال المرضى.وأوضح الموقع أن ذلك يأتي بعد أن تمكن محمد رفعت باكنلي، أحد محامي عائلات الأطفال المصابين بهذا المرض، والذين يقدر عددهم بين 150 و300 في تركيا، بالحصول بحكم قضائي في 27 نوفمبر الماضي، ألزم الحكومة بالموافقة على شراء علاج من الخارج لعلاج ابن أحد عملائه البالغ من العمر 16 شهرًا، وتصل تكلفة العلاج إلى 2.5 مليون دولار في الولايات المتحدة.