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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مواطنون يتحدثون لـ«الدستور» عن مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:39 ص
تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز
نور أيمن
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الإثنين، إن الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز في تزايد من قبل المواطنين على معرض تكنولوجيا الخاص بالتحويل، مشيرًا إلى أنه لم يكن متوقعًا؟

«الدستور» تحدث مع مجموعة من المواطنين، حاول الإقبال وفكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث قال متولي مندور، إن هذا الأمر من أفضل الأشياء التي ظهرت مؤخرًا، لافتًا إلى أن يستخدم الغاز الطبيعي في سيارته منذ اكثر من 8 أشهر وليس الآن.

ونصح «مندور» المواطنين بضرورة الذهاب لتحويل سياراتهم دون تفكير أو تردد؛ لما يتميز به من عدة أشياء؛ من توفير في تكلفة الوقود للسيارة، وغيرها من المميزات الأخرى.

وأشار عادل إبراهيم، إلى أن قرار الدولة بتغيير السيارات للعمل بالغاز من أكثر القرارات الصحيحة، لافتًا إلى أن كان يجب أن يتخذ منذ سنوات كثيرة مضت «دي فكرة بمليون جنيه» -على حد قوله.


واتفقت هبة اسامه معه في الرأي حيث أنها ترى أن يمكن للغاز أن يقلل استهلال المواطنين للمبالغ التي يتم دفعها في البنزين وغيره من أدوات الوقود.



"الموضوع موفر بالنسبة لسعر الجاز والبنزين دلوقتي"، كما رأى محمد قنديل أن الغاز سيساعد الكثير في توفير ثمن البنزين وأن الاستهلاك سيقل كثيرا عن المعتاد.

وأكد أنه منذ أن سمع عن ذلك القرار وهو يسعى لتطبيقه، ونصح أقاربه واصدقائه جميعا به، ويطالب بضرورة تقديم الدولة اعلانات توعية حول قيمة ذلك التحويل.



يذكر أن ذلك المشروع يعد قوميًا للمواطنين كونه حاصل على دعم مباشر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم حصل على الزخم المناسب له من كافة المؤسسات.

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