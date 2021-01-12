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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 971 شابًا بالدقهلية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:54 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 971 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3534 شابًا منهم 27 من ذوى القدرات، وتوفير 31 فرصة عمل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 11 ألف جنيه لـ5 عمال كرعاية اجتماعية، و6 آلاف جنيه لـ3 عمال رعاية صحية.

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