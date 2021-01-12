«التعليم» لطلاب الثانوية العامة: «سجلوا الاستمارات»
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:03 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2020-2021، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: اضغط هنا
و كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت تعليمات هامة بالنسبة لأجهزة التابلت الخارجة عن المنظومة، لطلاب المرحلة الثانوية، وأكدت أنه يتطلب دفع مبلغ مالي كبير لإصلاح "بوردة" الجهاز وعودته للمنظومة مرة أخرى، يتراوح بين 1600 و2500 جنيه.
وطالبت الوزارة أولياء الأمور، بضرورة دفع المبلغ المقرر لصيانة التابلت وتجهيز المستندات، وذلك لاستيراد 95٪ من قيمة المبلغ بصفة تعويضية.
و كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت تعليمات هامة بالنسبة لأجهزة التابلت الخارجة عن المنظومة، لطلاب المرحلة الثانوية، وأكدت أنه يتطلب دفع مبلغ مالي كبير لإصلاح "بوردة" الجهاز وعودته للمنظومة مرة أخرى، يتراوح بين 1600 و2500 جنيه.
وطالبت الوزارة أولياء الأمور، بضرورة دفع المبلغ المقرر لصيانة التابلت وتجهيز المستندات، وذلك لاستيراد 95٪ من قيمة المبلغ بصفة تعويضية.