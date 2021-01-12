محاكمة عاطل أسس منظمة لتهريب المهاجرين 21 يناير

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 يناير الجاري، لنظر محاكمة عاطل بتهمه تأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارته امام الدائرة 15 جنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس.كانت النيابة العامة، قد أحالت عاطلا للمحاكمة امام الجنايات، بتهمه تأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت ادارته، في القضية رقم 15095 لسنة 2020، جنایات النزهة، المقيدة برقم 2311 لسنة 2020 کلي شرق القاهرة.وجاء في قرار الإحالة أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. م" وشهرته "أبو ريان "، 29 سنة، مقيم في مركز سمنود محافظة الغربية، لأنه في يوم 2020105 بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، أسس وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارته".وأضاف قرار الإحالة ان المتهم: "شرع وآخر مجهول في تهريب المهاجرين "ف. م" من مصر إلى فرنسا عبر دولة تركيا حال کونه لم يبلغ 18 سنة ميلادية، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة عبر وطنية، إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المهاجر بميناء القاهرة الجوي".وجاء في اقوال " ف. م" 16 سنة، عامل، بأن المتهم اتفق معه لتسفيره الي دولة فرنسا بطريقة غير شرعية بحثا عن فرصة عمل عبر دولة تركيا نظير إعطائه مبلغا ماليا وحال تواجده بميناء القاهرة الجوي في انتظاره لإعطائه التأشيرات اللازمة للسفر تم ضبطه.كما شهد مفتش بإدارة مكافحة بإدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أنه على أثر ورود معلومات تفيد قيام المتهم بتأسيس جماعة إجرامية منظمة مع أخر مجهول لتسفير الشاهد الأول إلى دولة فرنسا، بطريقة غير شرعية عبر دولة تركيا، انتقل إلى ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفر سالف الذكر.