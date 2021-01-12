«الجمعيات الأهلية»: مناقشة مشروع قانون معاش الأطقم الطبية الأسبوع المقبل

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه جار التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة وإعداد مشروع قانون بشأن معاش الفرق الطبية كلها وليست الأطباء فقط لاعتبارهم من الشهداء.وأضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم مناقشة مشروع القانون وبنوده وكل تفاصيله خلال الأسبوع المقبل بمجلس النواب بمجرد إنعقاد جلساته.ومن جهته، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بعد صدور قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية الصادر في 30 مايو 2020، فإنه تم استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، لافتا إلى أن هذا القرار يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل، الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.وأوضح عبدالقوي، أن الاتحاد العام وبالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية بالمحافظات والجمعيات يعمل على عقد ندوات في جميع القضايا، ويدعو لها المواطنين في كل الأماكن لسماع النصائح والإرشادات، وتوعيتهم، لافتا إلى أن التوعية للحد من مخاطر الفساد أو الزيادة السكانية وغيرها من القضايا لم يعد مقصورًا على الجمعيات الأهلية فقط، لكنها تستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية منها الإعلام والمؤسسات الدينية.