أسعار البيض اليوم في مصر آخر تحديث 12-1-2021

أسعار البيض البلدي اليوم 2021 في مصر

أسعار البيض اليوم في مصر الأحمر 2021

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 2021 في مصر





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، حيث استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في السوق المحلية، وسجل الطبق نحو 30 جنيهًا في المزرعة، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وأصبحت عملية البحث عبر محركات " جوجل " أسهل وأسرع لدى المواطن، لذلك يعرض لكم " الدستور "( البيض البلدي - البيض الأحمر - سعر كرتونة البيض في الأسواق ).كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، عن أسعار البيض البلدي اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في مصر والتي بلغت 36 جنيه للطبق، حيث يساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحفز المناعة في جسم الإنسان، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهو عنصر أساسي وغذائي يعزز من صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في مصر بلغت 35 جنيه للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير، حيث وصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، أن الطلب على البيض الأحمر أكثر من البيض الأبيض في الأستهلاك لدى المواطن.ذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، اليوم الثلاثاء 12-1-2021، أنه بناءًا على آخر إحصائيات فإنه نصيب الفرد من البيض المزارع والمحلي يصل إلى 130 بيضة سنويًا، ووصل عدد العمالة بقطاع الإنتاج المحلي الداجني الذي يصل إلى 2.5 مليون عامل، وبطاقة إنتاجية تبلغ حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنوية.وجاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني سابقًا.