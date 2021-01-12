محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 67 ألف م3يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها وتابع سير الأعمال ونسب التنفيذ بالمحطة الذي تجاوز 75 % من إجمالي الأعمال وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وخطط التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.حيث تم تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي بحي شرق واستمع لشرح تفصيلي من المشرفين على المشروع لمكونات المحطة القديمة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200 لترث إلى 600 لترث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية موضحًا إنه جاري الانتهاء من إنشاء استكمال المنشآت الداخلية وأحواض المياه على إنه سيتم البدء خلال الأيام القادمة بعمل المآخذ على النيل بالإضافة إلى قرب الانتهاء من مبنى المعامل المركزية بالمحطة لخدمة محافظة اسيوط بالكامل.وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العاملين بالموقع، وتسريع وتيرة العمل ومراعاة معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مؤكدًا على دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المحددة مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.