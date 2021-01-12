رحلة يوميا بين القاهرة والدوحة بعد فتح المجال الجوي (خاص)

أعلن الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تسيير رحلة جوية يوميا بين مطاري القاهرة والدوحة عقب عودة فتح المجال الجوي بين البلدين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق استغرق قرابة 4 سنوات متتالية.وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حالة زيادة الحجوزات الركابية بين القاهرة والدوحة ستسير مصر للطيران رحلة إضافية أخرى لاستيعابها، في ظل الحركة الركابية المتوقعة بعد فتح المجال الجوي أمام الطيران القطري.وأشار رئيس مصر للطيران، للعمل على تحديد أسعار التذاكر بين القاهرة والدوحة على متن طائرات الشركة الوطنية، فضلا عن تحديد الطرازات التي سيتم تشغيلها لنقل الركاب بين البدين خلال الفترة القليلة المقبل.