رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رحلة يوميا بين القاهرة والدوحة بعد فتح المجال الجوي (خاص)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:29 ص
الطيار محمد رشدي
الطيار محمد رشدي زكريا
محمود السعدى
طباعة
أعلن الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تسيير رحلة جوية يوميا بين مطاري القاهرة والدوحة عقب عودة فتح المجال الجوي بين البلدين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق استغرق قرابة 4 سنوات متتالية.

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حالة زيادة الحجوزات الركابية بين القاهرة والدوحة ستسير مصر للطيران رحلة إضافية أخرى لاستيعابها، في ظل الحركة الركابية المتوقعة بعد فتح المجال الجوي أمام الطيران القطري.

وأشار رئيس مصر للطيران، للعمل على تحديد أسعار التذاكر بين القاهرة والدوحة على متن طائرات الشركة الوطنية، فضلا عن تحديد الطرازات التي سيتم تشغيلها لنقل الركاب بين البدين خلال الفترة القليلة المقبل.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة