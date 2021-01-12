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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كيف يتم اختيار رئيس مجلس النواب المصري الجديد 2021 ؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:09 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يبحث كثيرون عن كيف يتم اختيار رئيس مجلس النواب المصري الجديد 2021؟ حيث انطلقت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب2021 برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا، وذلك وفقا لنص المادة 115 من الدستور، التي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

واتخذت الأمانة العامة لمجلس النواب، العديد من الإجراءات الاحترازية أثناء انتخاب رئيس المجلس منعًا للزحام، ومنها انتقال الصناديق لمقاعد النواب أثناء الانتخاب حتى لا يحدث تزاحم داخل ووسط القاعة العامة للمجلس.

وعقد حزب مستقبل وطن اجتماعًا مساء أمس، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتهى الاجتماع طبقًا لتصريحات مصادر سياسية لـ «الدستور»، بأنه تم الاتفاق على أن يتم دعم المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، للترشح على منصب رئيس المجلس، كما تم الاستقرار على كل من النائب محمد محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد وكيلين.

كيف يتم اختيار رئيس مجلس النواب المصري الجديد 2021

وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك طريقة محددة لانتخاب رئيس المجلس، حيث نصت المادة 12 على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

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