«القومي للامتحانات» يجهز أسئلة امتحانات الأول والثاني الثانوي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات أوشك على الانتهاء من تجهيز الأسئلة الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي سيتم امتحانها من المنزل عقب انتهاء الإجازة في 20 فبراير.وقالت المصادر في تصريحات لـ " الدستور" أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع الأمر أولا بأول مع مسؤولي المركز القومي للامتحانات.وأكدت المصادر أن الامتحانات سوف تكون متوسطة المستوى، وتعتمد علي الفهم أكثر من الحفظ ويوجد جزء منها يقيس مستوي الذكاء لدي الطالب.