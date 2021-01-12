وكيل «تعليم مطروح»: نخوض معركة شرسة ضد «كورونا»

عقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع مديرى المستشفيات على مستوى المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور محمد علي وكيل المديرية والدكتور شريف الشناوي مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.واستعراض وكيل تعليم مطروح الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وإجراءات تنفيذ خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية لانتشار الفيروس، مشددًا على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبيه والواقيات الشخصية.وشدد «البلتاجي»، على توضيح وشرح إجراءات العزل المنزلي للمصاب وذويه وكيفية العزل داخل المنزل الواحد وطريقة استخدام الواقيات والمطهرات والعلامات التي تستدعي عودة المريض للمستشفى للمتابعة، وضرورة صرف العلاج لحالات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة مع شرح كاف بطريقة تناول العلاج.وتابع: «أننا نخوض معركة شرسة لابد من التسلح لها جيدًا ضد هذا الفيروس ولا تهاون تجاه أي تقصير أو تهاون في حياة المرضى أو أي إهمال حتى وإن كان دون قصد»، مؤكدا علي أن فريق العمل يخوض هذه المعركة بروح الفريق متسلحين بقوة العزيمة ومجهود الدولة والوزارة في مجابهة الفيروس، ودعوات المخلصين من أبناء هذا الوطن.