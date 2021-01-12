رصد 25 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 25 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (12) واللاذقية (9) وحماة (2) وحلب (2).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة.وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي في اللجنة لم يؤكد هذه الانتهاكات التي رصدتها تركيا.ولفت إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.