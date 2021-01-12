106 إصابات جديدة بكورونا في أفغانستان

سجلت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 53 ألفًا و690 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2308 حالات، فيما تماثل 44 ألفًا و608 أشخاص من الفيروس، مشيرة إلى أنه ما زال هناك 8 آلاف و216 حالة نشطة في البلاد.