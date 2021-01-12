وزير المالية: الإقرارات الإلكترونية ترفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:34 ص
راندا التونيطباعة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت «منظومة الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، والتي تهدف إلى مواكبة النظم العالمية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، كذلك تسهم في إنهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة.
وأوضح وزير المالية، في بيان، أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.
وفي السياق، أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدأ موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020-2021، حيث تتلقى المصلحة الإقرارات الضريبية عن عام 2020 اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارت الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2021على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg، مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg.
وقال عبد القادر، إنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع)، هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، اعتبارًا من أول يناير 2021.
وأضاف، أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم، ما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وأوضح وزير المالية، في بيان، أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.
وفي السياق، أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدأ موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020-2021، حيث تتلقى المصلحة الإقرارات الضريبية عن عام 2020 اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارت الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2021على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg، مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg.
وقال عبد القادر، إنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع)، هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، اعتبارًا من أول يناير 2021.
وأضاف، أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم، ما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.