جامعة أسيوط: عالجنا 5357 مريضًا من فيروس C

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح مستشفى الراجحى للكبد والجهاز الهضمي، في القضاء على قوائم الانتظار بها خلال 2020 والذي يعد عامًا استثنائيًا في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتحويلها كأول مستشفى عزل جامعي بالجامعة لتقديم خدماتها الطبية والصحية لمصابين وحالات الاشتباه من المنتسبين للجامعة وأفراد أسرهم والتي شهدت دخول 204 مرضى كورونا خلال تخصيصها كمستشفى للعزل من أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو 2020، مشيرًا إلى حرص الجامعة المستمر لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها القطاع الطبي بالجامعة للمترددين على مستشفيات أسيوط الجامعي من مختلف محافظات الصعيد.وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة أن المستشفى فى إطار مسئولياته كمستشفى للكبد والجهاز الهضمي هي الأولى فى تخصصها على مستوى صعيد مصر نجحت خلال 2020 فى علاج 5357 مريضًا بالفيروس الكبدي (سى) ضمن مشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرة الرئيسية 100 مليون صحة وانتشار وحدة فيروسات كبدية تابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمستشفى ووصول عدد التطعيمات للفيروس الكبدي في عام 2019 عدد 1000 جرعة للمجاني وعدد 400 جرعة للسداد.وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى للكبد والجهاز الهضمي أن المستشفى استقبلت حوالي 38619 من المترددين بالعيادات و7784 من مرضى المناظير و8428 من مرضى الدخول وأجريت 605 عملية جراحة و16 عملية زرع الكبد من إجمالى 51 حالة، واستطاعت المستشفى القضاء على قوائم الانتظار المسجلة بها خلال العام 2020 وكذلك حصولها على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 من الزيارة الأولى وحصولها على الزمالة المصرية كما شهدت المستشفى تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي من أقسام إلى إدارات وإدارات عامة والتعاون مع هيئات خارجية لتخفيف العبء على المرضى مثل "لجنة الزكاة" وتوفير استراحة للمرافقين بها وتنظيم وإعداد ورش عمل المناظير والسونار.