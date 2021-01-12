رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط: عالجنا 5357 مريضًا من فيروس C

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:36 ص
الدكتور، طارق الجمال
الدكتور، طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح مستشفى الراجحى للكبد والجهاز الهضمي، في القضاء على قوائم الانتظار بها خلال 2020 والذي يعد عامًا استثنائيًا في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتحويلها كأول مستشفى عزل جامعي بالجامعة لتقديم خدماتها الطبية والصحية لمصابين وحالات الاشتباه من المنتسبين للجامعة وأفراد أسرهم والتي شهدت دخول 204 مرضى كورونا خلال تخصيصها كمستشفى للعزل من أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو 2020، مشيرًا إلى حرص الجامعة المستمر لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها القطاع الطبي بالجامعة للمترددين على مستشفيات أسيوط الجامعي من مختلف محافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة أن المستشفى فى إطار مسئولياته كمستشفى للكبد والجهاز الهضمي هي الأولى فى تخصصها على مستوى صعيد مصر نجحت خلال 2020 فى علاج 5357 مريضًا بالفيروس الكبدي (سى) ضمن مشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرة الرئيسية 100 مليون صحة وانتشار وحدة فيروسات كبدية تابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمستشفى ووصول عدد التطعيمات للفيروس الكبدي في عام 2019 عدد 1000 جرعة للمجاني وعدد 400 جرعة للسداد.

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى للكبد والجهاز الهضمي  أن المستشفى استقبلت حوالي 38619 من المترددين بالعيادات و7784 من مرضى المناظير و8428 من  مرضى الدخول وأجريت 605 عملية جراحة و16 عملية زرع الكبد من إجمالى 51 حالة، واستطاعت المستشفى القضاء على قوائم الانتظار المسجلة بها  خلال العام 2020 وكذلك حصولها على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 من الزيارة الأولى وحصولها على الزمالة المصرية كما شهدت المستشفى تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي من أقسام إلى إدارات وإدارات عامة والتعاون مع هيئات خارجية لتخفيف العبء على المرضى مثل "لجنة الزكاة" وتوفير استراحة للمرافقين بها وتنظيم وإعداد ورش عمل المناظير والسونار.

موضوعات متعلقة

خاص.. الزمالك يقيل فاروق جعفر خلال ساعات

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الصور

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الحكومة تنفي التراجع عن تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة