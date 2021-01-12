عودة اختبارات دورة «التحول الرقمي» أونلاين غدا بجامعة القناة

علما بان الحجز والتدريب والاختبار سيتم أونلاين من خلال الرابط التالي:

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعه قناه السويس، على أنه فى إطار القرارات الجديدة التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر استكمال الدرسة بنظام التعليم عن بعد بكافة الجامعات اعتبارًا من ٢ يناير ٢٠٢١ وحتى بداية إجازة نصف العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.وذلك لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ستعقد دورات التحول الرقمي واختباراتها أونلاين والتى ينظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية.وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 1872019 على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية أنه لا يسمح نهائيا بحضور الطالب إلى مقر المركز وأن دورة التحول الرقمى مستمرة فقط أونلاين، مشيرًا إلى أن غدا الربعاء الموافق ١٣ يناير تعقد إمتحانات اون لاين بإجمالى عدد ١٠٦ ممتحن بدوره التحول الرقمي وتستمر إلى الخميس الموافق ١٤يناير ليصبح إجمالى الممتحنين ١٣١٩ طالب.وأفاد الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الخطة التدريبية التي ينفذها المركز تشمل ٧ دورات تكنولوجي