بعد انتشار قصتهما.. الزوجان الكفيفان بالمنوفية أصيبا بكورونا

أعلن أحمد حماده ابن الزوجين المكفوفين بالمنوفية "حمادة وكريمة" اللذين لاقت قصتهما تعاطفا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور بعض الأعراض عليهما، وخضوعهما للأشعة والفحوصات اللازمة، مؤضحا أن الحالة الصحية لوالده جيدة، فيما تشعر الأم ببعض التعب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم .يذكر أن حماده السيد وزوجته كريمة المقيمين بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم تزوجا منذ ثلاثين عاما وهما مكفوفين، وتحديا الصعاب لتكوين أسرة، رغم عدم موافقة أهاليهما لمرضهما ولكنهما أصرا على الزواج.