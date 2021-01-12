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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية إثر غلق طريق الثلاجة بالجيزة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:28 ص
طريق الثلاجة بالجيزة
طريق الثلاجة بالجيزة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان المرازيق- طريق الثلاجة بدائرة مركز شرطة البدرشين، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق الثلاجة من أمام المزلقان في الاتجاهين، وذلك لمدة 6 أشهر.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-

حركة سير المركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعي، وترغب فى السير اتجاه طريق الثلاجة مرورًا بمزلقان المرازيق ذهابًا وإيابًا، تسلك طريق الدكمى والذى يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من 1,5 كيلو متر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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