إعادة فتح الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة محملة بالأخشاب (صور)

عادت الحركة المرورية بالطريق الدولي بحى العجمي غرب الإسكندرية، إلى طبيعتها، بعد أن أغلق صباح اليوم بسبب انقلاب سيارة محملة بالأخشاب.وكانت الأجهزة التنفيذية بحي العحمي قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة محملة بالاخشاب، أدت إلى غلق الطريق الدولي، وازدحام وتكدس في حركة المرور.ووجه السيد موسى رئيس حى العجمى علي الفور بالتحرك لمكان الحادث ومتابعة الموقف حتى إعادة فتح الطريق، أمام السيارات، وذلك في وجود مدير المتابعة الميدانية، وقوات الدفاع المدني وقسم الدخيلة، وتم فتح الطريق وعودة حركة السيارات مرة أخرى لطبيعتها.