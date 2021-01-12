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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة حركة السيارات لطبيعتها بطرق الإسماعيلية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:29 ص
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عادت حركة سير السيارات على طرق الإسماعيلية لطبيعتها بعد زوال الشبورة، وفتحت المرور طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، وطريق "بورسعيد - القاهرة"، وطريق "العين السخنة- السويس"، بعدما أغلقت من مساء أمس، بسبب الشبورة المائية.

وبدأت حركة سير السيارات تعود لطبيعتها بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي، وأصبحت الرؤية جيدة.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة" سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في العاشرة صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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