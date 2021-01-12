إطلالة شبابية أنيقة لـ هنا الزاهد على «انستجرام»

أناقة ورقي هنا الزاهد، جعلها محط اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة، فهى تملك جمالًا وملامح بسيطة، وهو ما جعل الكثيرون يتابعون إطلالتها، بالإضافة إلى اختياراتها الهادئة لمكياجها.ونشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بإطلالة شبابية مميزة.حيث ارتدت تي شيرت أسود، بدون أكمام، مع بنطلون جينز باللون السماوي المقطع، مع كوتشي باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا.ويذكر أن تم اختيار هنا الزاهد من ضمن أجمل 100 وجه عربي لعام 2020، والتي تعتبر من أكثر الفنانات العربيات جاذبية.