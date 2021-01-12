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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سي إن إن»: مظاهرات مسلحة بالولايات المتحدة حتى يوم التنصيب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:19 ص
مظاهرات التنصيب
مظاهرات التنصيب
مروة عنبر
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وصل لمكتب التحقيقات الفيدرالية معلومات تفيد بأن مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها في الولايات الـ50 بأمريكا بما فيها واشنطن، خلال الأيام القادمة وحتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى الـ20 من الشهر الجارى.

وحصلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، على مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات، جاء فيها أن مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها فى الولايات الـ50 فى الفترة من16 يناير إلى 20 يناير، وفي الكونجرس من 17 يناير إلى 20 يناير.

وأشارت المذكرة إلى أن هناك تهديدات من ثورة مسلحة لو تم الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسئولى حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب ومصادرة السلطة منه مؤقتًا.

وتصعد الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة من إجراءاتها قبيل يوم التنصيب، حيث تستعد لاحتمال المزيد من أعمال العنف عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

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