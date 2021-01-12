7 أسباب تبطّئ عملية الأيض وتسبب زيادة الوزن

1- الجينات الوراثية:



2- الهرمونات:



3- قلة النوم:



4- الحمية الغذائية المتشددة:



5- العطش:



6- نقص الكالسيوم:



7- الجلوس لمدة طويلة:



الأيض هو عبارة عن عملية الهدم والبناء التي تحدث في أجسام جميع الكائنات الحية للحفاظ على حياتها، فهذه العمليات تسمح لنا بالنمو وتصليح الأضرار والكثير من العمليات الحيوية المختلفة، وبحسب موقع "webteb"، فمن المعروف أن الأشخاص ذوي الوزن المنخفض يملكون عمليات أيض أسرع، في حين أن أولئك المصابين بالسمنة تكون عمليات الأيض لديهم بطيئة، وهناك عادات يومية تؤدي إلي تبطيء عملية الأيض والتي تسبب زيادة في الوزن:عمليات الأيض تمثل قدرة جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة، فإن كان جسمك يحرق السعرات الحرارية ببطء أثناء أوقات الراحة، فمن الممكن أن تكون جيناتك السبب بذلك.التغييرات الهرمونية تلعب دورًا في إبطاء عمليات الأيض، وبالتالي فإن الإصابة ببعض الأمراض مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، أو السكري تؤثر على عمليات الأيض لديك وتجعلها أبطأ.قلة النوم تساعد في الحفاظ على عمليات الأيض لديك، بمعنى آخر أنه في حال قلة النوم يواجه جسمك صعوبات في استخدام الطاقة بالشكل السليم، الأمر الذي يرفع بدوره من خطر إصابتك بالسمنة والسكري أيضًا.الطريقة التي تقوم باتباعها لخسارة الوزن مهمة وتؤثر على عمليات الأيض لديك بشكل كبير، بالتالي إن كنت لا تتناول كمية كافية من الطعام فإن عمل الأيض يتباطأ بشكل ملحوظ.في حالة عدم تناول الكمية المناسبة من السوائل يوميًا، فالعطش يقلل من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.في حالة نقص الكالسيوم في الجسم تؤثر سلبًا على عمليات الأيض.يمكن أن يسبب هذا تراجع عملية الأيض أيضًا، وهو ما أشارت إليه الكثير من الدراسات ذات الصلة، ولهذا من المهم أثناء العمل جلوسًا النهوض مرة كل ساعة من أجل القيام ببعض النشاط البدني.