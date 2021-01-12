القبض على 5 عاطلين بأسلحة نارية وهيروين وأفيون في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص خلال حملة أمنية، اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم كميات من المخدرات.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بالقبض على 5 أشخاص، بحوزتهم ( 150 جرام من نبات البانجو، و5 أسلحة نارية، و250 جرام أفيون، و100 جرام هيروين)، وتحرر المحضر اللازم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.