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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى كريمة مختار.. 5 فنانات تفوقن في دور الأم في السينما المصرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:36 ص
كريمة مختار
كريمة مختار
هويدا سعيد
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تحل علينا اليوم 12 يناير، ذكري وفاة أم من أمهات السينما المصرية وهي الفنانة كريم مختار وكان يطلق عليها أسم "ماما كريمة" والتي اشتهرت به منذ بداية تجسيدها لدور الأم.

و نرصد في السطور التالية أبرز الفنانات اللاتي قدمن دور الام في السينما المصرية، والذي اشتهرت به العديد من النجمات على مدار تاريخ السينما المصرية بسبب إجادتهن تقديم الدور ببراعة، وتقمصه بشكل أقرب إلى الواقع ويبدو أن براعة هؤلاء النجمات كانت عاملا قويا في أن تجعلهن رمزا للأمومة وإليكم أبرزهن:

1- أمينة رزق:

الفنانة أمينة رزق، أشهر أم في السينما المصرية والتي لقبت بـ "ماما أمينة"، التي ساهمت ملامحها الهادئة والبسيطة، في أن تجسد ببراعة شديدة هذه الأدوار ومن أشهر أفلامها "دعاء الكروان"، "بائعة الخبز"، "من الجاني"، "الشموع السوداء"، "العار"، و"المولد".

2- فردوس محمد:

وتتربع على عرش القائمة الفنانة فردوس محمد والتي لقبت بـ "أم السينما المصرية"، وقد برعت بأدائها القوى في تجسيد دور الأم من خلال العديد من الأفلام، وتفوقت في التعبير عن مشاعر الأمومة بصدق شديد، من أشهر أفلامها التي جسدت فيها دور الأم "سيدة القصر"، "عنتر بن شداد"، "فاطمة".

3- عزيزة حلمي:

الفنانة عزيزة حلمي برعت في تجسيد دور الام من خلال أدوار عديدة اتسمت فيها بالطيبة وساهمت ملامحها الهادئة بشكل كبير في أن تقدم الدور بصدق شديد، ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس"، اليتيمتين"، "زمن حاتم زهران"، و"الرقص مع الشيطان".

4- تحية كاريوكا:

برعت الفنانة القديرة تحية كاريوكا في تشخيص دور الأم بكل جدارة وبكل حنكة، إذ نراها الأم المسؤولة المحبة لأولادها والحريصة في ذات الوقت على تلبية احتياجاتهم على قدم وساق من أهم أعمالها مثل "خلي بالك من زوزو"، "للحب قصة أخيرة"، "الكرنك"،"شاطئ الحب" " أم العروسة".

5- هدى سلطان:

وتنضم للقائمة الفنانة هدى سلطان، التي جسدت في المرحلة الأخيرة من اعملها دور الأم الذى أجادته بشكل كبير، والتي تعتبر نموذج آخر للأم الطيبة التي تغلف أمومتها هذه بالقوة، ومن أشهر أعمالها "الليل وأخره، أرابيسك، الوتد، زيزينيا".

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