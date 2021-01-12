الإعدام لمنفذ العمل الإرهابي في جرش الأردنية

قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية اليوم الثلاثاء بإعدام منفذ العمل الإرهابي على السياح في جرش عام 2019.وحكمت المحكمة بالإعدام شنقًا بحق المنفذ الرئيسي لعملية طعن السياح في جرش، والمؤبد للمتهم الثاني، فيما حكم على المتهم الثالث بالأشغال المؤقتة 7 سنوات.يذكر أن اعتداء في 2019 استهدف 8 من الأشخاص بينهم 4 من السواح الأجانب من الجنسية المكسيكية والسويسرية في مدينة جرش الأثرية، ثأرًا لمقتل زعيم عصابة داعش الإرهابي.