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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الحميات وبنها التعليمي لمتابعة الأكسجين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:32 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى حميات بنها ومستشفى بنها التعليمي لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات وتركيب تنك إضافي للأكسجين بمستشفي بنها التعليمي، بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، حيث أكد مدير المستشفى أنه سيتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة وجارٍ توريد تنك الأكسجين بنهاية الأسبوع الجاري وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سريرًا إلى 105 أسرة.

وتابع المحافظ الجولة بمستشفى بنها التعليمي، حيث تم تركيب تنك إضافي للأكسجين لمواجهة الضغط خلال الفترة الحالية لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سريرًا، كما اطمأن المحافظ من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة سعاد عبدالحليم وكيل مديرية الصحة والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفي بنها التعليمي.

فيما سجلت محافظة القليوبية، أمس الإثنين، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة اليوم بعد أن وصل عدد الإصابات به لـ19 حالة جاء بعده في الترتيب مركز القناطر الخيرية الذي سجل 9 حالات.

وسجلت 4 ومراكز أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقها ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى أمس عند 11767 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 867 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3660 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1284 حالة، وشبين القناطر 815 حالة، وطوخ 1481 حالة، وقليوب 788 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 682 حالة إصابة".

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