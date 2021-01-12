فنلندا تحث الاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة توزيع لقاح كورونا

حثت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين الاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة توزيع لقاح ضد فيروس كورونا على الدول الأعضاء.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة الفنلندية قالت في بيان، إن مارين طالبت بتسريع وتيرة توزيع لقاحات فيروس كورونا، وذلك في خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.وتواجه حكومة مارين انتقادات لبطء عملية التطعيم، حيث تم توزيع 30 ألف جرعة من بين 100 ألف جرعة تلقتها فنلندا حتى الآن.