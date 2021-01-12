كل ما تريد معرفته عن مسلسلات رمضان 2021 وآخر الكواليس

مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021





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بدأ صناع الأعمال الدرامية في الإعلان عن أسماء مسلسلات رمضان 2021؛ والتي تدخل في منافسة شرسة بين أبطال تلك الأعمال الفنية والتي تضم نخبة كبير من النجوم؛ فيما ترصد الدستور تفاصيل القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.مسلسل عش الدبابير بطولة النجمين مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد وكل من الفنان عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، وياسمين رئيس، وهو من إخراج أحمد خالد موسى؛ بينما يأتي المسلسل الثاني هو مسلسل "الاختيار 2"؛ للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى من إخراج بيتر ميمى، وتأليف هانى سرحان، ويضم العمل عددا من النجوم أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، والفنان الشاب أحمد داش، إنتاج شركة سينرجي.ومن أعمال دراما 2021 هو مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخراني؛ ويشارك به في السباق الرمضانى المقبل؛ فيما يشاركه البطولة كل من أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود، وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وإنتاج شركة سينرجي.من الأعمال المهمة في رمضان 2021 هو مسلسل كوفيد 25؛ والذي قرر صناعه علي رأسهم مؤلفة العمل انجي علاء وبطولة النجم يوسف الشريف والجهة المنتجة سينرجي للمنتج تامر مرسي تقليص عدد الحلقات إلى 15 حلقة، وهو من إخراج أحمد نادر جلال؛ ومسلسل "كل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج.أما باقي الأعمال المهمة والتي سوف تقدم في رمضان من مسلسلات للعام الجاري 2021 فهي وصلت إلى 25 مسلسل إضافة إلي ما تم ذكره أيضا من بينها مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال ، وبطولة محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.ومسلسل "بين السما والأرض" المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، والمسلسل بطولة هاني سلامة أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل؛ ومسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا؛ ويشارك في بطولته الفنانة مي عمر وهبة مجدي، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجي المقدم، ومحمد مهران ومن تأليف وإخراج محمد.ومن الأعمال الأخرى أيضا كل من مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى؛ ومسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان؛ ومسلسل "النمر" للنجم محمد إمام؛ إضافة إلي مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز؛ ومسلسل "القاهرة كابول" للفنان طارق لطفي ومعه النجمين فتحى عبد الوهاب والفنان خالد الصاوى.لم تقف المسلسلات الخاصة بشهر رمضان 2021 عند ذلك الحد بل هناك أعمال أخري من بينها مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز؛ ومسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، للفنان عمرو يوسف؛ ومسلسل 'بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا؛ ومسلسل "دم غزال"، ويتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويشاركها البطولة كل من الفنانين شريف سلامة، مى سليم، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد إبراهيم واخراج محمد أسامة؛ ومسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا؛ ومسلسل "وضع طيران"، للنجمة نيللي كريم؛ فيما بدات النجمة دينا الشربينى تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل".