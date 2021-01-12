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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إطلاق المرحلة 2 من «مصر بكم أجمل» بالإسماعيلية وتسليم عقود عمل لذوي الهمم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:01 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
مصطفى دياب - دعاء جابر
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يطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تولي اهتمامها بذوي القدرات الخاصة، وتسعى لتلبية احتياجاتهم بتوفير فرص العمل المناسبة لهم، والتي يتم تصنيفها وتوزيعها بحسب طبيعة ونسبة الإعاقة.

ويسلّم الوزير عددًا من عقود العمل لذوي القدرات وماكينات خياطة وكراسي متحركة لأصحاب الهمم، فضلا عن تسليم شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الإسماعيلية، وتكريم الشركات التي وفرت فرص العمل، تقديرًا لمجهوداتها في ذلك وحثّها على المزيد من المساهمة كشريك في الدولة المصرية، لفتح مجالات سوق العمل أمام الشباب في كل المحافظات.

ومن المقرر أن يعلن وزير القوى العاملة اليوم، توظيف حوالي 1000 شاب وخريج بمؤسسات وشركات القطاع الخاص بمحافظة الدقهلية، بينهم 15 من الشباب فئة ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، قال محمد سعفان، بأنّ الدولة المصرية الحديثة، تسعى جاهدة وبشكل دؤوب على توجيه اهتماماتها بالفئات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وعلى رأسها أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنّ باكورة "مبادرة مصر بكم أجمل" انطلقت قبل عامين، ونفذت أكثر من فعالية مثمرة في نحو 10 محافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنّ مبادرة "مصر بكم أجمل"، ترتكز على 4 محاور رئيسية، أولها تدريب وتأهيل أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على اقتحام سوق العمل، ثانيها توفير الوظيفة التي تلائمهم وتتناسب مع نسب الإعاقة، وثالثها تدريبهم على تحويل طاقتهم إلى ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق والتعاون التام بين الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرة.

وتابع: "أثمرت الجهود في المرحلة الأولى للمبادرة عن أفكار تم تنفيذها على أرض الواقع وشهدت نجاحًا كبيرًا، في مهن وحرف عديدة، جاءت من وحي وابتكارات الشباب ذوي الهمم".

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