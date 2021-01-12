الهند تبدأ شحن اللقاحات المضادة لكورونا لمدنها الرئيسية

بدأت الهند، اليوم الثلاثاء، شحن اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، إلى مدنها الرئيسية، وذلك قبل أيام من انطلاق حملة التطعيم على مستوى البلاد.وخرجت الكميات الأولى من لقاح "كوفيشيلد" من "معهد أمصال الهند" في مدينة بيون غربي البلاد، في طريقها إلى نيودلهي و12 مدينة أخرى.وأظهرت لقطات تم بثها على القنوات الإخبارية، شاحنات مبردة وهي تغادر المنشأة وفي طريقها إلى مطار المدينة، حيث يتم نقلها من هناك إلى باقي المدن.ومن جانبه، قال وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري، الذي وصف الأمر بأنه "مهمة بالغة الأهمية"، إنه من المقرر أن تقوم تسع رحلات جوية تنطلق من بيون، بنقل 5.6 مليون جرعة من اللقاح إلى دلهي وتشيناي وكولكاتا وجواهاتي وشيلونج وأحمد آباد وحيدر آباد وفيجايوادا وبوبانيشوار وباتنا وبنجالورو ولكناو وشانديجاره.