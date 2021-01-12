اختيار عميد كلية الطب أول مهام رئيس جامعة بنها الجديد

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في أول مهامه بعد تكليفه بالمنصب، اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بعضوية الدكتور شعبان طه، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين، نائب رئيس الجامعة السابق، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري.واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.من جهته، أكد الجيزاوي، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.وأشار إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البشرى ضمت كلا من الدكتور أحمد سعيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بالكلية، والدكتور محمود عبد الصبور محمود، الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى وعميد كلية الطب الأسبق.