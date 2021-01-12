القبض على هارب من 397 سنة حبس في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مصنع سيراميك هارب من 397 سنة حبس، بمنطقة النزهة.وتبين أن المتهم صاحب ومالك شركة ومصنع للسيراميك، مقيم بدائرة قسم النزهة بالقاهرة، محكوم عليه في 196 حكم حبس جزئي في قضايا «تبديد»، وبلغ إجمالي العقوبات بالحبس بلغ إجماليها 397 سنة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.