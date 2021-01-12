رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين عبر «فيس بوك»

وجة العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، تعليماتة لحي جنوب بسرعة الاستجابة، لحل الشكوي الواردة بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بشأن شكوي المياة تعيق المارة بشارع نزلة فودافون وماركت البكري بشارع المدينة المنورة منذ 4 أيام.وتمت الاستجابة الفورية من رجال حى جنوب بقيادة حسن خليدي، رئيس الحي، وسمير سعود مسئول قطاع النظافة بحي جنوب حيث تم اخطار إدارة مياة الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الحى وتم الإصلاح ونزح المياة المتراكمة من قبل عمال الحي.ومن جانبة قال العميد أيمن الشريف، أنه تم توجيه الشكوى لحسن خليدي رئيس حي جنوب وتم التأكيد على سرعة حلها، والتأكيد على سرعة الإصلاح، ورفع المياه الناتجة عن هذا الكسر وسرعة الإفادة بشأنها.تأتى هذه الشكوى ضمن الشكاوي التى أطلقها رئيس مدينة الأقصر عبر المدينة أون لاين لحل شكاوى المواطنين بصفة مستمرة ومتابعة أي شكوى واردة على الصفحات الرسمية لمجلس مدينة الأقصر أو الصفحات الأخرى عبر «فيس بوك» وحلها على الفور، وإيمانًا منه بأن الرسالة الصحفية واجب لخدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسؤولين.