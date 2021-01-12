تحرير 16 محضرًا وإعدام 86 كيلو أغذية فاسدة في حملة على أسوق العريش

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن إعدام كمية من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة موسعة على الأسواق في مدينة العريش.وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إعداد حملة لأعضاء مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي للمرور على محلات الأغذية والمشروبات بمدينة العريش، وذلك بالتنسيق مع مديرية تموين شمال سيناء.وأكد شوكة أن الحملة شارك فيها كل من محمد فرحان عيد مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، محمود فراج وعرفات موسى مراقبي الأغذية بالمديرية، إلى جانب فريق من مفتشي الأغذية بإدارة العريش الصحية مكون من محمد فايز ومحمود فتحي وعمرو إسلام.وأشار شوكة إلى أن الحملة قامت بالمرور على 22 منشأة غذائية وتوكيل تجاري بالعريش، حيث أسفرت عن تحرير 8 محاضر جنحة صحية للقرار رقم 97، تحرير 6 محاضر للقرار رقم 96، تحرير 2 محضر تموين، بجانب إعدام 86 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وسحب 24 عينة غذائية لفحص الصلاحية.