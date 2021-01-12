الأوقاف تنتهي من فرش مسجد بالمنشأة العماري في الأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من فرش مسجد الإيمان بنجع ريان بمنشأة العمارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزاره الأوقاف، تحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أن مديريه أوقاف الأقصرفرشت مسجد الإيمان بنجع ريان بمنشأة العمارى بمدينة الاقصر، والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، موجهًا الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص، الذين ساهموا فى فرش هذه المسجد.