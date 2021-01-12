رئيس مدينة العريش: إزالة الأسوار المخالفة

قال ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، خلال بيان له، إنه تم إزالة سور بحي كرم أبونجيله بالعريش نظرًا لبنائه دون الرجوع للإدارة الهندسية في المجلس والحصول على ترخيص بناء.وشدد رئيس مركز ومدينة العريش على عدم بناء أو استكمال أي مبان دون التقدم للإدارة الهندسية في المجلس بطلب للمعاينة على الطبيعة بواسطة مهندس المنطقة ومطابقة المبني للتراخيص الصادرة ودفع الرسوم الخاصة بالإشغالات.أشار رئيس مركز ومدينة العريش إلى تفعيل دور القانون في كل المخالفات الخاصة بالمباني المخالفة والأسوار في مختلف أحياء المدينة.أكد على أنه أعطى تعليماته لرؤساء الأحياء بتحرير إنذارات لكل من يثبت لديه مخالفه بناء أو تعد على خط التنظيم بالشارع أو أي مخالفة بالرخصة أو بروزات على الواقع تعيق حركه المارة أو حركة السيارات في مختلف شوارع مدينة العريش.