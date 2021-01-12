السجون الإسرائيلية تغلق معتقلا بالكامل بسبب كورونا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجن ريمون الإسرائيلي أغلقت المعتقل بكافة أقسامه، وذلك بعد تسجيل إصابة، أمس، بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الأسرى.وقالت الهيئة إن إدارة معتقل ريمون نقلت الأسير المصاب إلى قسم آخر بذات المعتقل، والذي يقبع فيه حاليا أكثر من 35 أسيرا مصابا بالفيروس.وأضافت الهيئة أنه وبتسجيل الإصابة المذكورة، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى 191 إصابة، أغلبها سجلت بمعتقل جلبوع، وأن العدد مرشح للارتفاع.ونددت الهيئة في تقريرها بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة، داخل سجون الاحتلال واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين.وشددت الهيئة على أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا المستجد ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم، وفقا لوكالة وفا.