رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار وشبورة.. «الأرصاد»: الطقس غير مستقر حتى بداية الأسبوع المقبل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:51 ص
طقس الغد
طقس الغد
إيمان ماهر
طباعة
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في تصريحات لـ "الدستور"، أنه سيسود طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية، موضحة أن "سيكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمال الوجه البحري ( 30 % ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( 50 % ) يصاحبها نشاط للرياح، والطقس ليلًا سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد".

و أشارت إلى أنه يتوقع الخبراء بعد غد الخميس، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وأن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ( 60 % )، فيما تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«19 – 12»، الوجه البحري «19 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 16»، شمال الصعيد «21 – 09»، جنوب الصعيد «24 – 10» درجة مئوية.

موضوعات متعلقة

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«مستقبل وطن» يستقر على مرشحه الجديد لرئاسة البرلمان

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

انفجار منجم ذهب بالصين.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

فلكي: موسم الشبط «برد البطين» يبدأ 15 الجاري

الفلبين تعتزم استخدام ثلاجات اللحوم والأسماك لحفظ لقاحات «كورونا»

ثبوت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان أمريكية بكورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

صدور «على خطى هيمنجواي في كوبا».. ولع السرد وفتنة المغامرة وعشق السفر

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين