أمطار وشبورة.. «الأرصاد»: الطقس غير مستقر حتى بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار حتى بداية الأسبوع المقبل.وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في تصريحات لـ "الدستور"، أنه سيسود طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية، موضحة أن "سيكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة شمال الوجه البحري ( 30 % ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( 50 % ) يصاحبها نشاط للرياح، والطقس ليلًا سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد".و أشارت إلى أنه يتوقع الخبراء بعد غد الخميس، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وأن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ( 60 % )، فيما تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«19 – 12»، الوجه البحري «19 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 16»، شمال الصعيد «21 – 09»، جنوب الصعيد «24 – 10» درجة مئوية.