نمو في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بين شهري يناير ونوفمبر 2020

واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية المحافظة على النمو الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 3.2 مليار دولار محققة نسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.كما بلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 قيمة 246 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 8% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالى 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالى 314 مليون دولار بنسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1722 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 2%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 448 مليون دولار محقق نسبة نمو 6% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 368 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 186 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 489 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2020 فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 288 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 164 مليون دولار، اليمن بقيمة 161 مليون دولار، الاردن بقيمة 156 مليون دولار، ليبيا بقيمة 152 مليون دولار، الجزائر بقيمة 136 مليون دولار، الامارات بقيمة 124 مليون دولار، العراق 116 مليون دولار، فلسطين بقيمة 90 مليون دولار، وفى المركز العاشر المغرب بقيمة 83 مليون دولار.كما احتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بقيمة صادرات 136 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 116 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 28 مليون دولار، باكستان بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، الهند بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، الصين بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، وفى المركز العاشر ألمانيا بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019.ويعد النمو الإيجابي في قيم الصادرات الغذائية المصرية في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشى فيروس الكورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية لديل قوى على قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الظروف.ويعمل المجلس حاليًا على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.