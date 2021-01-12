جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يكرم وكيل تعليم مطروح (صور)

كرم العميد فادي عادل توفيق مفوض مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.جاء ذلك تقديرًا للجهد المتميز والأداء الفعال والدور الواضح في تحقيق عمل مؤسسي تكاملي وفق أطر مهنية منظمة بمديرية التربية والتعليم.وأكد وكيل تعليم مطروح أن هذا التكريم من مؤسسة وطنية مشهود له بالاحترام وسيكون نبراسا مضيئا يسير على هديه لاستكمال مسيرة العطاء ورعاية الأمانة وتقدير المسؤولية بالمنظومة التعليمية والتي تجد دعما كبيرا ومؤثرا ومتواصلا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.