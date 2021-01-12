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مصر

وزير الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى بمحطة الصرف في المنيا الجديدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:47 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3يوم من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة، بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة 140 ألف م3يوم، ليتم الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بالتزامن مع تنفيذ شبكة الري بالكامل، وفي إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة، وتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا عن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة خلال العام المنقضى 2020، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة 50 ألف م3يوم، بجانب الانتهاء من تنفيذ 2040 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بقيمة إجمالية 264 مليون جنيه، ضمن أعمال المرحلة الثانية، والانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بجانب تخصيص العديد من قطع الأراضى بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية، وتنفيذ عددًا من المشروعات تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل بالصعيد.

وأشار المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب على مساحة حوالى 16 ألف م2 بمنطقة الـ140 فدانًا بامتداد التوسعات الشمالية؛ ليكون متنفسًا لسكان المدينة، وتطوير مدخل مدينة المنيا الجديدة، وتركيب أعمدة إنارة جديدة لتحسين الرؤية البصرية.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بمدينة المنيا الجديدة، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص مساحة ( 4179 م2) بمركز المدينة للبنك المركزي المصري بقيمة استثمارية 13.4مليون، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 57.25 فدانًا بالحي السياحي لإقامة نشاط عمراني متكامل ( بورتو) بقيمة استثمارية بلغت نحو 276 مليون جنيه، وتم سداد أكثر من نسبة 38% من قيمة الأرض.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص مساحة 5 آلاف م2 لصالح مجموعة توشيبا العربى، بنشاط منطقة لوجيستية، بقيمة استثمارية 5.2 مليون جنيه، بجانب تخصيص قطعة أرض بمساحة942 م2 بمنطقة أرض المعارض بالمنطقة الصناعية للمجموعة، بإجمالي قيمة استثمارية 3.15 مليون، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مساحة 310 أفدنة بنشاط عمراني متكامل لإحدى الشركات بقيمة 1.047 مليار جنيه، وتم اعتماد القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم للأرض.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 11 فدانًا بنشاط مجمع عمراني بقيمة استثمارية حوالى 4 ملايين و500 ألف جنيه، وتخصيص مساحة 8 أفدنة بمنطقة الـ840 فدانًا امتدادًا لجامعة اللوتس بقيمة استثمارية بلغت نحو 35 مليون جنيه، وتخصيص مساحة 60 فدانًا بنظام مقابل الانتفاع، لإقامة محطة كهرباء شمسية بقدرة 20 ميجا وات، وتخصيص مساحة ( 462 م2) بمنطقة أرض المعارض بالمنطقة الصناعية بإجمالي قيمة استثمارية 1.6 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إداري بمركز المدينة بمساحة2700 م2 بقيمة استثمارية 10.125 مليون، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 17.5 فدان بنشاط نادٍ بقيمة استثمارية 62.4 مليون جنيه، وتخصيص قطعة أرض بنشاط تجمع عمراني متكامل بمساحة حوالى 42 ألف م2 بالحي المتميز، وتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 1400م2 بنشاط طبى بالمجاورة الرابعة بمنطقة الامتداد الـ( 840 ) فدانًا بقيمة استثمارية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

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