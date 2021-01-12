خبير: تأهيل الترع يوصل مياه الري في الوقت المناسب

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة، لإنجاز الحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الأهداف الرئيسية لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تتمثل في وصول المياه في الوقت المناسب إلى النهايات، والمحافظة على حجم وأبعاد الترع ونظافتها، بالإضافة إلى المحافظة على جودة المياه وإضفاء شكل جمالي وتوفير جزء من المياه المتسربة وإن كان قليلا، واستغلال جوانب الترع في توسعة الطرق وعمل بعض المشروعات.وأوضح أستاذ الموارد المائية لـ"الدستور"، أن تبطين الترع يحتاج إلى تكاليف كبيرة، ومن ثم يجب التركيز على الترع المتعبة فقط والتي لا تصل مياهها إلى النهايات أو التي تمر بأماكن سكنية، وأن حدوث تشققات في حوائط التبطين أمر وارد ولكن المتسرب من المياه سوف يكون أيضا قليلا.