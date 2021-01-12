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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة أكثر من 48.7 ألف لاجئ لديارهم في كاراباخ

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:43 ص
لاجئ كاراباخ
لاجئ كاراباخ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة أكثر من 48.7 ألف لاجئ إلى ديارهم في ناجورني كاراباخ بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية؛ منهم 235 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن قوات حفظ السلام الروسية قامت بمرافقة قافلة جديدة من اللاجئين، الذين عادوا إلى ديارهم في ناجورني كاراباخ من أراضي جمهورية أرمينيا.

وأضاف البيان أنه تم نقل 235 لاجئًا من "يريفان" إلى "ستيباناكيرت" بالحافلات؛ ليصل إجمالي من عادوا بالفعل إلى أماكن إقامتهم الدائمة في ناجورني كاراباخ إلى 48 ألفا و694 لاجئا.

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتابع الوضع في المنطقة على مدار 24 ساعة، بما في ذلك مراقبة الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار من خلال 23 نقطة مراقبة.

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