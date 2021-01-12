مسيرة ناجحة أهلت اللواء محمد الألفي لمنصب مدير أمن السويس

شهدت حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تعيين اللواء محمد الألفي، مساعد الوزير مديرًا لأمن السويس.وتدرج اللواء دكتور محمد الألفي، عبر مسيرة ناجحة في مناصب البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ثم مديرًا لمباحث القليوبية، ثم انتقل مديرًا الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالأمن العام.أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات محدودة شملت كل من تعيين اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد عبدالتواب، مديرًا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبوعمر، مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء طارق صابر، مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء محمد الألفي، مديرًا لأمن السويس، واللواء رجب عبدالعال، مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء سليمان شتا، مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالحميد، مديرًا لأمن الأقصر.